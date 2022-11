Olivier Philippaerts twee keer op podium tijdens CSI-jumping in Stockholm

Olivier Philippaerts stond vrijdag twee keer op het podium bij de viersterrenjumping in het Zweedse Stockholm. In de hoofdproef van de dag werd de 29-jarige Limburger met de 10-jarige ruin Miro tweede. Alleen thuisrijdster Stephanie Holmen sprong een snellere foutloze barrage. Dat deed ze met de 16-jarige Belgische merrie Flip’s Little Sparrow. De Brit John Whitaker werd met Unick du Francport derde.