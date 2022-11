Jong Genk verslaat leider RWDM en is niet langer rode lantaarn

Trainer Hans Somers wijzigde zijn team op twee plaatsen na de nederlaag in de derby tegen Lommel SK. Martens kwam in de plaats van Carstensen. De Amerikaan Evan Rotundo mocht centraal op middenveld voor het eerst starten. Hij verving Ouattara. Bij RWDM voerde trainer Vincent Euvrard drie wijzigingen door na de wedstrijd tegen medeleider SK Beveren. Botella, Sankhon en Smeets kwamen in de ploeg voor Ruyssen, Barreto en de geblesseerde Challouk.

Deviatie

Het initiatief in de openingsfase was voor de Genkies, die de bal goed lieten rondgaan. RWDM werd door de Limburgers gedwongen om op de counter te spelen. De dominantie van de Brusselaars uit de heenwedstrijd was ver te zoeken. Beide teams probeerden wel, maar kregen geen bal tussen het kader, tot Deniz Arabaci halfweg de eerste helft vanop rechts naar binnen kneep. De 19-jarige aanvaller bereikte met een harde en lage voorzet Victory Beniangba, die met een handige deviatie de bal in het Brusselse doel verwerkte. Doelman Defourny had geen reactie in huis. Jong Genk 1-0 voor. Dat was meteen ook de ruststand.

Vincent Euvrard was duidelijk niet tevreden met het spel van RWDM en bracht bij de start van de tweede helft twee nieuwe krachten in. Oyama en Botella bleven in de kleedkamer. Barreto en Rikelmi kwamen in hun plaats. Al vroeg in de tweede helft viel doelpuntenmaker Beniangba geblesseerd uit. De 16-jarige Cédric Nuozzi kwam in het team. Hij ging links vooraan spelen. Godts pakte diep in de spits de plaats van Beniangba in.

Streep

Op het uur kon Rotundo de score verdubbelen. Door slecht uitverdedigen bij RWDM stond hij plots oog in oog met doelman Defourny, maar hij was te verrast met het cadeau en liet de bal wegglippen. Een controlerend Jong Genk verzaakte de score verder uit te diepen. Aan de overzijde was Smeets er dichtbij, maar zijn bal ging ernaast. De reactie van Racing mocht er zijn. Met een streep vanop ruim 20 meter gaf Geusens met zijn vierde van het seizoen zijn visitekaartje af. Jong Genk 2-0 voor en op rozen tegen de leider. Even later opnieuw Geusens. Defourny ranselde zijn vrije trap uit de hoek. Aan de overzijde hield Genk-doelman Tobe Leysen zijn netten voor een tweede keer schoon. Eindstand: 2-0.

© Dick Demey

RWDM blijft eerste, maar medeleider SK Beveren speelt zondag nog tegen Lommel SK. Jong Genk is niet langer laatste en komt op 12 punten. Volgende speeldag reist blauwwit naar RSCA Futures.