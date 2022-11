Frenkie de Jong gelooft nog in Nederlandse wereldtitel ondanks povere prestatie: “We hebben laten zien dat we het kunnen”

“We hebben laten zien dat we het kunnen, ook tegen sterke tegenstanders”, zei De Jong. “We gaan er hard aan werken. Ik heb het volste vertrouwen dat het beter zal gaan.”

De Jong onderstreepte op de persconferentie na de wedstrijd in het Khalifa International-stadion de woorden van bondscoach Louis van Gaal. “Het was niet goed genoeg in balbezit, we waren gewoon niet goed aan de bal. Wat dat betreft was het hetzelfde verhaal als tegen Senegal, maar het was nu nog erger. We zien niet goed waar de vrije man is en hoe we daar moeten komen. We gaan het analyseren.”

Nederland zal na vrijdag nog maar door weinigen worden gezien als titelkandidaat. Van Gaal en De Jong geven de hoop niet op. “Het gevoel om wereldkampioen te worden is niet minder”, sprak De Jong. “Dat doel blijf onveranderd, ook al is er tegenslag.”

© EPA-EFE

Van Gaal hoopt op verbetering

De Nederlandse bondscoach Louis van Gaal was vrijdag duidelijk in zijn oordeel na het 1-1 gelijkspel tegen Ecuador. “We speelden goed bij balbezit van de tegenstander, maar niet goed als wij zelf de bal hadden. Dat was ook het probleem in de eerste wedstrijd tegen Senegal (2-0).”

Van Gaal zag dat het ook op andere manieren niet lukte Ecuador de baas te zijn. “Alle tweede ballen waren voor Ecuador en zij wonnen ook alle duels. Dan kun je deze wedstrijd niet winnen. Om wereldkampioen te worden, moet het veel beter worden. Omdat de kwaliteit van de tegenstanders die nog komen op een hoger niveau ligt. Al was Ecuador ook van een hoog niveau. Dat had ik al aangekondigd, dat ik ze sterker zou vinden dan Senegal.”

Van Gaal zegt de komende dagen door te gaan op de ingeslagen weg, ook al is de tijd kort die hij bij het WK heeft. “Wij moeten gewoon ons spel in balbezit verbeteren. Daar zijn we mee bezig en dat waren we ook de drie trainingen voor deze wedstrijd. Daar zullen wij aan werken. Of we het redden dit toernooi, dat kan ik niet garanderen. Maar ik denk het wel. We hebben verschillende keuzes in het middenveld en die kan ik uitproberen. De balans is nu even zoek, maar die kan ook zo weer terugkomen. Het knappe is dat we de wedstrijd op deze manier hebben uitgespeeld en een punt hebben gescoord tegen een, in mijn ogen, veel betere tegenstander. Daarom ben ik tevreden dat we 1-1 hebben gespeeld, maar ik ben niet tevreden met het vertoonde spel.”