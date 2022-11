‘Squid Game’-acteur O Yeong-su (78) aangeklaagd voor seksueel wangedrag

De Zuid-Koreaanse acteur O Yeong-su, vooral bekend van de populaire Netflix-serie ‘Squid Game’, is aangeklaagd voor seksueel wangedrag. De openbaar aanklager bevestigt vrijdag berichtgeving van lokale media aan persbureau AFP.

Lokale media schrijven dat de 78-jarige acteur ervan wordt beschuldigd in 2017 een vrouw onzedelijk te hebben betast. De openbaar aanklager zegt tegen het persbureau echter dat die berichten “feitelijk onjuist” zijn, maar gaf verder geen informatie over de aantijgingen.

O Yeong-su won begin dit jaar als eerste Zuid-Koreaan een Golden Globe voor beste bijrol in een tv-serie. In ‘Squid Game’ was hij te zien als de oudste deelnemer (001) van het kinderspel met dodelijke afloop.