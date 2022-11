Europees parlement wil wolven niet meer onvoorwaardelijk beschermen

Wordt de absolute bescherming van de wolf straks wat minder? Dat is alvast wat een meerderheid in het Europees Parlement wil. Of het daadwerkelijk ook zover komt, dat moet de Europese Commissie beslissen.

Hij is al een tijdje terug, de wolf. Ook in ons land. Dat het dier onbeperkt beschermd is, zorgde er ook voor dat de populatie in Europa de afgelopen jaren fors groeide. Waren er in 2012 nog zo’n 12.000, dan waren er dat zes jaar later al 17.000. Ondertussen zal het werkelijke aantal nog een stuk hoger liggen.

Maar met de vele wolven, kwam ook de schade die ze soms aanrichten. Schapen, geiten of zelfs paarden die worden doodgebeten, en andere ravage die ze veroorzaken. Het is een doorn in het oog van lokale mensen en landbouwers.

Demir port Europa aan

Er gaan dan ook stemmen op om de absolute bescherming van wolven deels terug te draaien. Duitse christendemocraten van de EVP dienden daarover in het Europees Parlement een resolutie in. Ook Europees parlementslid Hilde Vautmans is voor. Zij dringt aan op een aanpak die gebaseerd op de grootte van de wolvenpopulaties. “De instandhouding van de wolf op pan-Europees niveau rechtvaardigt een verlaging van de beschermingsstatus. Daarom vragen wij aan de Europese Commissie om die beschermingsstatus opnieuw te bekijken”, stelde Open VLD’ster.

Ook bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) vindt dat moet kunnen worden opgetreden wanneer er genoeg wolven zijn. Via brieven porde ze de Europese Commissie daartoe al verschillende keren aan. Voorlopig tevergeefs.

Geld voor omheining

Maar nu zal de Commissie de zaak wel moeten bekijken, aangezien het Europees Parlement donderdag de resolutie van de Duitsers goedkeurde die daar om vraagt. Het Parlement pleit zeker niet voor een afschaffing van de bescherming, maar vraagt wel dat populaties in de hand kunnen worden gehouden wanneer hun voortbestaan in bepaalde regio’s niet meer in gevaar is. Om die reden moet Europa een systeem op poten zetten om het aantal wolven overal te monitoren. De resolutie vraagt ook meer middelen om landbouwers te vergoeden die schade lijden en om preventieve maatregelen - zoals het inzetten van waakhonden en het plaatsen van afsluitingen - te financieren.

Of en wanneer er allemaal iets van in huis komt, is niet duidelijk. De bal ligt nu dus in het kamp van de Europese Commissie.