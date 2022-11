Engeland met beide voetjes op grond: geen goals (en kansen) in tweede WK-match tegen vermakelijke Amerikanen

Sleutelmoment: De invalbeurt van Jordan Henderson. Toen de Liverpool-speler na ruim een uur mocht invallen, was het duidelijk: Engeland speelde het op veilig.

Man van de match: Tyler Adams. De Amerikaanse middenvelder heerste tegenover de Engelse spelmakers en dan vooral Mason Mount.

Hem gaan we ook onthouden: Harry Maguire. Uitgelachen bij Manchester United, maar met voorsprong de beste Engelsman. Wat meteen veel zegt over de match.

Na de 6-2 show tegen Iran voerde bondscoach Gareth Southgate geen enkele wijziging door in zijn basiself. Sterren als Harry Kane, Raheem Sterling, Jude Bellingham en Harry Maguire moesten ook tegen de VS voor vuurwerk zorgen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Maar in tegenstelling tot tijdens hun opener op dit WK schoten de ‘Three Lions’ relatief zwak uit de startblokken in het volgelopen Al Bayt Stadium. Het waren de Amerikanen die enthousiast speelden en de Engelsen onder druk zetten, maar initieel zonder veel gevaar. Het eerste kwam uit het niets van Engelse kant. Bellingham speelde Saka aan die op zijn beurt versnelde en de bal richting Kane trapte. Die laatste leek te gaan scoren, maar Zimmerman voorkwam dat met een cruciale tackle.

Enkele minuten later, een actie die typerend was voor de eerste helft. Saka bracht de bal voor en Kane rook zijn kans. De Engelse topaanvaller probeerde een omhaal, maar raakte de bal niet omdat een Amerikaan net wat sneller was. Veel goede wil, geen resultaat dus. Daarna waren de betere kansen voor de VS. McKennie trapte een afgemeten voorzet van dichtbij over, waarna een knal van Pulisic strandde op de bovenkant van de dwarsligger. Mount testte vlak voor de Qatarese thee nog wel de reflexen van de Amerikaanse doelman Turner, maar de ‘Three Lions’ deden veel te weinig met hun 63 procent balbezit: slechts één poging binnen de palen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op veilig

Eerste hoogtepunt na rust: een tackle van Luke Shaw. De Engelsman torpedeerde de enkels van Weah, maar ontsnapte aan rood. Gelukkig want de VS bleef Engeland onder druk zitten. De halve WK-finalisten van vier jaar geleden kregen offensief nauwelijks iets voor elkaar, met dank aan een sterke Tyler Adams, en moesten defensief - met ook Kane - het ene na het andere gaatje dichtlopen tegen de energieke Amerikanen onder leiding van McKennie en Pulisic.

Tyler Adams (links) was overal op het middenveld bij de VS. — © REUTERS

Met nog twintig minuten te spelen, greep Southgate dan in. Grealish en Henderson vielen in voor de anonieme Sterling en de nu minder flitsende Bellingham. Maar veel effect hadden die twee niet meteen. De Engelsen pakten het initiatief wel opnieuw over. Hoewel, dat is veel gezegd. De Amerikaanse storm ging gewoon wat liggen en de ‘Three Lions’ kregen de bal. Na 75 minuten hadden ze nog steeds slechts één bal tussen de palen gekregen.

Terwijl de vaak geniale Phil Foden de bank warm mocht blijven houden - tot frustratie van veel analisten en fans - ging Engeland steeds vaker de bal in de zestien droppen. Een laatste redmiddel op zoek naar dat verlossende doelpunt. Dat leidde drie minuten voor tijd tot een tweede schot binnen de palen, van de ingevallen Rashford. Makkelijk geplukt door Turner. De Amerikanen werden dan moe terwijl de Engelsen niet beter konden. Kane kreeg nog een kansje in de absolute slotfase, maar knikte een vrije trap van Shaw twee meter naast.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de stand blijft Engeland aan kop met 4 punten, voor het verrassende Iran (dat won van Wales) met 3 punten. De VS telt 2 punten en Wales 1 punt. Iedereen kan zich dus nog plaatsen voor de 1/8ste finales, waar twee van Nederland/Ecuador/Senegal wacht.

Engeland - Verenigde Staten 0-0

Al Bayt Stadium in Al Khor (Qat)

Scheidsrechter: Jesus Valenzuela (Ven)

Doelpunten: /

Gele/rode kaarten: /

Engeland: Pickford - Trippier, Stones, Maguire, Shaw - Rice - Bellingham (69. Henderson), Mount - Saka (78. Rashford), Kane (cap.), Sterling (68. Grealish)

VS: Turner - Dest (78. Moore), Zimmerman, Ream, Robinson - Adams (cap.) - McKennie (77. Aaronson), Musah - Weah (83. Reyna), Wright (83. Sargent), Pulisic