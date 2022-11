Parket voert onderzoek naar vernederingen in Ninoofse school: “Politie zal betrokkenen verhoren”

Het parket voert een onderzoek naar vernederingen in een Ninoofse school van scholengroep GO!, waar leerlingen met autisme stelselmatig vernederd en uitgelachen zijn.

Het parket van Oost-Vlaanderen zegt vrijdagavond dat “al het mogelijke gedaan zal worden om uit te klaren wat er op de school is gebeurd, en wie daarbij betrokken was.” Er volgen onderzoeksdaden. “Er zullen op korte termijn verhoren afgenomen worden”, zegt het parket. “Momenteel zit het onderzoek nog in een opstartfase”, klinkt het nog. “Er moet nog veel informatie ingewonnen worden en verdere details kunnen nog niet gegeven worden.”

Op de Middenschool in Ninove zijn er speciale klasjes voor leerlingen van 12 en 13 jaar met een autismespectrumstoornis, maar de jongeren worden er allesbehalve goed behandeld, vertellen leerkrachten van de school. Een groep van acht leraars vernedert de tieners in de klas. Het kwam ook al tot fysieke uitbarstingen. Eén jongen met ADHD werd zelfs vastgebonden op zijn stoel en er werd een foto van hem genomen, die gedeeld werd in een Whatsapp-groepje van de leraars.

Al in april vorig jaar stapte een leerkracht naar de directie. Er werd een coachingtraject gestart, en één leraar kreeg een waarschuwing, maar daar bleef het bij. Het schoolbestuur beloofde intussen een nieuw intern onderzoek. Minister Ben Weyts (N-VA) vertelde dat hij de onderwijsinspectie op de hoogte zou brengen en heeft gevraagd om op te treden.