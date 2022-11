Studente deelt beelden van bezorger die pakje ‘levert’, maar dan terug meeneemt: “Twee dagen later viel het plots in mijn brievenbus”

Studente Alizeh Somani (22) uit Leicester had zondag een melding gekregen dat haar bestelling was geleverd, maar ze kon haar pakje nergens vinden. Toen ze de beelden van haar beveiligingscamera bekeek, ontdekte ze hoe dat kwam. “Je denkt niet dat het jou ooit zal overkomen”, aldus de jonge vrouw. “Dus zette ik de beelden online.” De video van de dief werd al snel miljoenen keren bekeken, en twee dagen later viel het pakje van Alizeh toch in haar brievenbus. Maar dat kon de baan van de bezorger niet meer redden: hij werd ontslagen door Evri en moet op zoek naar een nieuwe job.