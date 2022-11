De Resedastraat in Mechelen-aan-de-Maas werd ruim dertig jaar geleden illegaal aangelegd. De gemeente wil de straat nu eindelijk regulariseren. — © mmd

MAASMECHELEN

De Resedastraat in Mechelen-aan-de-Maas is al ruim dertig jaar opgenomen in het stratenplan van Maasmechelen maar bestaat officieel niet. Nochtans liggen er wel zeven huizen. De gemeente wil de scheve situatie nu rechttrekken en de straat regulariseren.