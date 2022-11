De pediatrische afdelingen van onze ziekenhuizen staan onder druk. Bijna alle bedden op de kinderafdelingen zijn bezet en dat vooral door het hoge aantal RSV-besmettingen. Een oude bekende voor artsen, maar de afgelopen twee jaar bijna volledig afwezig door de coronapandemie. Wat is RSV? Voor wie is het gevaarlijk? En wanneer grijp je als ouder in?