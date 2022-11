Deelnemers Daan Schatteman (86) en Zonhovenaar Mirko Michetti (46) gingen in hypnose. — © Karel Hemerijckx

Maastricht/Zonhoven

Ervaren hoe het is om alles te vergeten, om de weg kwijt te zijn. In ‘Weet wat je vergeet’ op de Nederlands-Limburgse zender L1 beleven kandidaten onder hypnose wat dementie is. “Een beklemmende ervaring”, zegt deelnemer Mirko Michetti (46) uit Zonhoven.