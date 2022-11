Nederlandse actiegroep Viruswaarheid stopt ermee

Viruswaarheid kondigt aan te stoppen als actiegroep. Dat hebben de Nederlandse initiatiefnemers Jeroen Pols en Willem Engel vrijdag bekendgemaakt. Directe aanleiding is een recente rechtszaak, die ertoe leidde dat ING Bank hun bankrekening mocht opheffen. “Zonder rekening is deelname aan het maatschappelijk verkeer onmogelijk. Dat betekent dus dat we gaan stoppen”, aldus Jeroen Pols.

De groep werd begin 2020 opgericht en was aanvankelijk actief onder de naam Viruswaanzin. De groep keerde zich tegen overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals de avondklok, de vaccinatiecampagne en het gebruik van corona-apps. Viruswaarheid stapte regelmatig naar de rechter om een verbod op zulke maatregelen voor elkaar te krijgen, maar de groep verloor vrijwel elke zaak.

De groep draaide op donaties van medestanders. Zij maakten het geld over op de ING-rekening van de dansschool van Willem Engel. Hij leende 50.000 euro van de stichting om een stuk grond in Spanje te kopen. Dat geld heeft hij inmiddels terugbetaald, maar voor ING was het de druppel. De bank stopte de rekening in november 2020. Viruswaarheid stapte naar de rechter om dat tegen te gaan en mocht de bankrekening in de tussentijd gebruiken. Vorige maand bepaalde de rechtbank in Amsterdam echter dat het opheffen van de rekening terecht was, omdat Engel “niet integer” had gehandeld.

In ons land is Engel bekend omdat hij twee keer viroloog Marc Van Ranst rechtstreeks dagvaardde. De Nederlander vond dat enkele uitspraken van Van Ranst lasterlijk waren. Telkens werd Van Ranst vrijgesproken.