Man opent vuur in Braziliaanse scholen: drie doden, dader op de vlucht

Een man, die gewapend was met een pistool, drong vrijdag binnen in een school in de gemeente Aracruz, in de deelstaat Espirito Santo. Hij loste er meerdere schoten in de inkomhal en in de leraarskamer. Twee vrouwen werden gedood en er vielen ook negen gewonden.

Daarna reed de schutter met de auto naar een andere school, waar eveneens het vuur werd geopend. Een tiener werd om het leven gebracht en twee mensen raakten gewond. De schutter sloeg daarna op de vlucht.

De politie is nog op zoek naar de dader. “Al onze veiligheidskrachten worden ingezet”, zo meldt gouverneur Renato Casagrande op Twitter.