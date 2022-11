Treinverkeer tussen Antwerpen en Mechelen verstoord door tussenkomst hulpdiensten in Centraal Station

Door een tussenkomst van de hulpdiensten in Antwerpen-Centraal is het treinverkeer tussen Antwerpen en Mechelen gedeeltelijk verstoord. Treinsporen 13 en 14 zijn momenteel buiten gebruik, wat maakt dat de S-treinen afkomst uit Brussel richting Antwerpen beperkt worden.

Door een tussenkomst van de hulpdiensten in Antwerpen-Centraal is er sinds 16 uur op treinsporen 13 en 14 geen treinverkeer mogelijk. “Dat wil zeggen dat twee van de vier sporen, de helft, op verdieping -1 niet bruikbaar zijn”, vertelt Bart Crols, woordvoerder van de NMBS.

Toch is er slechts beperkte hinder voor het treinverkeer. “De IC-treinen richting Brussel rijden volgens het normale reisschema. Het zijn enkel de S-treinen, de zogenoemde boemeltreinen, die worden ingekort. Zo worden de treinen Hasselt-Antwerpen beperkt tot het station van Lier, de treinen Nijvel-Antwerpen zullen stoppen in het station Kontich-Lint”, aldus Crols.

Hoe lang de hinder nog zal duren, is voorlopig onduidelijk. De NMBS raadt de treinreizigers de infoschermen te raadplegen in het station of hun reis te plannen via de NMBS app of via nmbs.be.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op zelfmoord1813.be.