Zot van Harry Potter: Remo uit Houthalen bouwt kastelen in zijn kelder

Houthalen-Helchteren

De kelder van Remo Palverso (75) uit Houthalen-Oost puilt uit met kastelen uit de Harry Potterfilms. Alles in triplex op schaal 1/20. “Na het zien van de eerste film ben ik alle boeken beginnen te kopen. Toen ik het kasteel op de rotsen zag kriebelde het en schoot ik in gang. Alles moest levensecht zijn, tot in de kleinste details. Ik zaag de grote stukken met een cirkelzaag en de kleine met een wipzaag. De kleine prulwerkjes zoals de lampionnetjes maak ik met mijn 3D-printer. Terwijl ik de films zeven keer bekijk, neem ik foto’s van de kastelen. Daarna teken ik alles uit op computer en kruip ik in mijn atelier. Zo is stilaan alles gegroeid tot deze sprookjeswereld hier in de kelder.”

Het is niet alleen de buitenkant die de moeite loont, ook het complete interieur staat erin, zoals tafels en stoelen, bedden, zelfs het toilet en de bibliotheek van Harry Potter kun je erin bewonderen. Remo kent ook iets van elektriciteit, want in elk kasteel is er verlichting. Alles is demonteerbaar, hoewel de stukken nog nooit de kelder zijn uit geweest. “Weinig mensen hebben dit gezien. Ik schep niet graag op met mijn werk”, zegt Remo. Auteur J.K. Rowling zou nochtans verstomd staan. jli