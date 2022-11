Inbrekers sloegen tussen donderdag 16.30 en vrijdag 7.30 uur toe in de Motstraat in Beringen. De daders braken de voordeur open en doorzochten het huis. De precieze buit is nog onbekend.

De politie kreeg vrijdag om 10.45 uur nog een tweede melding van een inbraak in Beringen. Daders doorzochten een huis in de Zandhoefstraat, maar ook hier is de buit niet bekend.

ppn