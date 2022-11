De brul van ‘The Hurricane’: Kim Huybrechts juicht het uit na klassezege tegen vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld

Kim Huybrechts heeft zich met verve geplaatste voor de tweede ronde van de Players Championship Finals. ‘The Hurricane’ was met 6-4 te sterk voor dartsicoon Raymond van Barneveld.

De 55-jarige Nederlander was onlangs nog halve finalist tijdens de Grand Slam of Darts, maar stuitte op een sterke Huybrechts (die in 2012 de finale speelde van de Players Championship Finals). Met een gemiddelde van 100.93 en 6/13 rake dubbels won een dolblije Huybrechts met 6-4 van de ex-wereldkampioen. De Kempenaar neemt het nu op tegen Joe Cullen (PDC 12).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook Mike De Decker schaarde zich - net als Dimitri Van den Bergh - bij de laatste 32. ‘The Real Deal’ was in de eerste ronde met 6-4 te sterk voor Jim Williams. Onze landgenoot gooide onderweg een 116 van het bord, lukte 6/15 dubbels en kwam tot een gemiddelde van 97.38. De Decker speelt in ronde twee tegen Luke Humphries, nummer vijf van de wereld en het tweede reekshoofd.