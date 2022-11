Een nieuw seizoen van ‘Code van Coppens’ én een derde kindje voor Mathias Coppens: “Ik werk hard, maar niet altijd. Er is een leven naast televisie”

Vergaderen doen ze tegenwoordig via Skype, maar verder bolt het treintje van Staf (41) en Mathias Coppens (44) nog steeds even goed. In een nieuw seizoen van ‘Code van Coppens’ laten ze sinds vorige week opnieuw BV’s doodsangsten uitstaan te uwer vermaak. Maar voor Mathias moet de belangrijkste productie van het jaar nog komen. Over een maand wordt hij voor de derde keer papa.