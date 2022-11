Onze tv-tips: een fenomenaal jaar, ongeneeslijk ziek en een intiem portret

K3, Een Jaar Later

VTM, za, 19.55u

Het is een jaar geleden dat Julia zich bij Marthe en Hanne mocht voegen. Het moment om terug te blikken op voor haar twaalf bijzondere maanden. De camera’s zijn erbij op de première van de Kom Erbij-tour, op de zomertour in Vlaanderen, bij de eerste show van Julia in het Sportpaleis en bij de opnames van The Voice Kids. Ook liet het trio camera’s toe in hun privéleven.

Mystify: Michael Hutchence

Canvas, zo, 20.10u

Deze documentaire toont ons een intiem portret van INXS-frontman Michael Hutchence (1960-1997). We leren een veelzijdige en complexe man kennen, maar ook een man die het niet altijd makkelijk had met het succes en de creatieve beperkingen van de popmuziek. Na een dramatische gebeurtenis in zijn leven, verandert alles voor Michael maar zijn dochter biedt hem steun in donkere tijden.

All of us

VTM3, za, 22.45u

Een tragikomische film van eigen makelij die enkele jaren geleden onterecht wat onder de radar bleef. Nochtans kon men een knappe cast verzamelen met onder meer Maaike Neuville, Barbara Sarafian en Joke Devynck. De film gaat over Kathy, een huisvrouw die nog maar enkele maanden te leven heeft en terechtkomt in een zelfhulpgroep van ongeneeslijk zieke patiënten.(tove)