Het zit er bovenarms op tussen Belgische WK-tegenstanders Canada en Kroatië: “Je hebt de mond, maar heb je ook de ballen?”

Een pikante uitspraak van de Canadese bondscoach John Herdman heeft voor beroering gezorgd in Kroatië, de volgende tegenstander - na de Rode Duivels - in de WK-groepsfase.

Herdman zei na de 1-0 nederlaag tegen België het volgende tegen zijn spelers op het veld. “Ik vertelde hen dat ze hier thuishoren en dat we Kroatië gaan pakken (met de woorden “F Croatia”, red.). “Zo simpel is het gewoon.”

Die uitspraak kon niet op veel bijval rekenen bij de Kroaten, die in de eerste groepswedstrijd op 0-0 bleven steken tegen Marokko. “Ik ben niet zeker hoe proper het is om zoiets te zeggen”, aldus bondscoach Zlatko Dalic. “Maar het is zijn goed recht. Ik denk dat we op het terrein moeten laten zien dat we beter zijn dan dat.”

Op zijn persconferentie kreeg Herdman er ook een vraag over van een Kroatische journalist. “Ja, ik heb dat gezegd. Dat doe je in een passioneel moment, waarbij jij je team wil inspireren. Het was niet onrespectvol bedoeld ten aanzien van het Kroatische volk en nationale team. Ik begrijp goed dat ze een topteam zijn. Maar wij moeten onbevreesd zijn.”

De Kroatische krant 24 Sata vond de uitspraak van Herdman alvast erg genoeg om er een zeer opmerkelijke voorpagina aan te wijden: “Je hebt de mond, maar heb je ook de ballen?”