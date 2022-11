Test-Aankoop ontmaskert valse Black Friday-‘deals’: “Deze was gisteren nog 10 euro goedkoper”

De consumentenorganisatie wijst erop dat een smartphone op Conrad.be verkocht wordt voor 265 euro, zogezegd met een korting van 22 procent op de ‘normale prijs’ van 339 euro, terwijl het toestel de voorbije maand ook al 265 euro kostte.

Op Electromania.be wordt dan weer een steelstofzuiger van Rowenta verkocht voor 289 euro in plaats van 409 euro. Een mooie korting, zou je denken, maar volgens Test-Aankoop was de prijs tot 3 november 299 euro, en bedraagt de werkelijke korting dus slechts 10 euro.

Ook een bluetooth speaker op Wara.be zou zijn afgeprijsd van 139,98 euro naar 99,99 euro, maar niets blijkt minder waar: de voorbije maand was het product zelfs 10 euro goedkoper (89,99 euro).

De consumentenorganisatie benadrukt dat de verkoper wettelijk verplicht is om de laagste ‘doorgestreepte’ prijs te hanteren die effectief werd toegepast gedurende de 30 dagen voorafgaand aan de promotie.

Hoe vind je dan wel dé beste deal voor dat ene product? Voor elektro kun je surfen naar Rate My Deal op de website van Test-Aankoop. De organisatie vergelijkt dagelijks de prijs van 2.400 producten op zo’n 50 webshops. Tik daar de naam of de productcode in van bijvoorbeeld de koptelefoon die je in promo vond, en je krijgt er de melding of het een goeie deal is of niet, maar vooral ook de prijzen in andere webshops. Zo zie je waar die nu het goedkoopst is.