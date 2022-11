Rechtbank stelt bewindvoerder aan bij NewB, algemene vergadering uitgesteld

Verscheidene coöperanten van NewB, waaronder finance&invest.brussels, hadden de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder geëist, na de laatste ontwikkelingen rond NewB. Dat moest vorige maand zijn bankactiviteiten stopzetten omdat het er niet was in geslaagd om de 40 miljoen euro extra kapitaal te verzamelen die nodig was om de banklicentie te kunnen behouden. Woensdag kondigde NewB vervolgens aan dat het in zee zou gaan met Vdk bank, waardoor het als agent van de Gentse duurzame bank alsnog met een bancair aanbod zou kunnen komen en Vdk bank actief zou worden in Franstalig België.

Door de plotse aankondiging vlak voor de algemene vergadering, oordeelde de ondernemingsrechtbank dat de oproepingsprocedure werd geschonden. De bijeenkomst is daarom tot nader order uitgesteld. Daarnaast besliste ze om een voorlopig bewindvoerder aan te stellen.

Boete

De raad van bestuur van NewB moet alle documenten met betrekking tot de samenwerking met Vdk bank overmaken aan de bewindvoerder, die de zaak zal onderzoeken. Doet de raad dat niet, dan bedraagt de boete 10.000 euro per dag.

In een reactie zegt finance&invest.brussels dat het “verbaasd” was dat de nieuwe strategie “zo laat en met zo weinig details” werd bekendgemaakt. In de twee dagen voor de aankondiging woonden de CEO en CFO van de investeringsmaatschappij nog infosessies van NewB bij waar met geen woord over de plannen zou zijn gerept. Daarnaast veroorzaakt NewB ook onzekerheid over het kapitaal van de coöperanten. De werkwijze is “in strijd met de principes van goed bestuur en transparantie”, luidt het.

“Kapitaal behoort toe aan de coöperanten”

“Volgens onze ramingen beschikt NewB nog over een kapitaal van bijna 15 miljoen euro, waar nog de ontmantelingskosten na het verlies van de bankvergunning van moeten worden afgetrokken. Dat kapitaal behoort toe aan de coöperanten”, benadrukt finance&invest.brussels. “Het bedrag lijkt ons veel hoger dan de financiële noden van een dienstverlener die zich zou beperken tot het aanbieden van Vdk-producten in het Franstalige landsdeel.”

Om alles te laten bezinken en voor de coöperanten hun stem kunnen uitbrengen, is meer tijd en informatie nodig, zegt het investeringsverhikel. Dat benadrukt “geen negatieve vooroordelen” te hebben over Vdk bank, maar dat de samenwerking niet voldoet aan de investeringsvoorwaarden in NewB. “Wij zijn wij van mening dat elke coöperant moet kunnen kiezen om het evenredige restant van zijn investering te recupereren of te investeren in het kapitaal van NewB.”

NewB werd enkele jaren na de financiële crisis van 2008 opgericht met de bedoeling een “ethische en duurzame bank” te worden. In 2020 kreeg de coöperatie een bankvergunning, maar ze moest die dus twee jaar later alweer opgeven. NewB telt 117.000 coöperanten.