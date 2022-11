Bilzersteenweg begin december onderbroken voor inschuiven fietstunnel

De fietstunnel werd de afgelopen maanden ter plekke in de berm gebouwd en weegt ongeveer 640 ton. Het inschuiven is een bijzondere operatie. Om de tunnel op zijn plaats te krijgen, wordt er 24 uur op 24 gewerkt, van vrijdagochtend 2 december (6 uur) tot maandagmiddag 5 december (ca. 12 uur). “Om te beginnen moet de ruimte vrijgemaakt worden waar de tunnel komt te liggen. Daarvoor wordt de rijweg helemaal opgebroken en een bouwput gegraven. Vervolgens schuiven we de betonnen tunnel langzaam op zijn plek. Dat inschuiven start naar verwachting zaterdagmiddag en zal zo’n 8 uur in beslag nemen. Daarna wordt de sleuf waarin de fietstunnel ligt weer aangevuld met grond. Ook de rijweg over de tunnel wordt opnieuw aangelegd met fundering en asfalt zodat de Bilzersteenweg maandagmiddag opnieuw beschikbaar is. Het is dus een huzarenklus die het hele team in ongeveer 80 uur klaart”, verduidelijkt Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters.

Tijdens de werken is de Bilzersteenweg afgesloten voor alle verkeer, dit tussen de Driekruisenstraat en Bilzersteenweg 189. Voor gemotoriseerd verkeer is een omleiding in beide richtingen voorzien via de Nieuwe Steenweg en de Hasseltsesteenweg. Voor fietsers gelden lokale omleidingen. Nog tot het voorjaar van 2023 werkt de aannemer aan de afwerking van de tunnel en de aangelanden. Daarna kunnen fietsers op de Fruitspoorroute veilig de Bilzersteenweg kruisen. Tot dan duren ook de vernieuwingswerken aan de rijweg, aan de 540 meter nieuwe fietspaden tussen de Driekruisenweg en de Driekruisenstraat en aan de riolering voor duurzaam waterbeheer. (diro)