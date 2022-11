Gigantische stunt doet Dimitri Van den Bergh dromen op Players Championship Finals: “Ik voel nu dat het alleen maar beter kan”

Dimitri Van den Bergh staat in de tweede ronde van de Players Championship Finals. ‘The DreamMaker’ won een thriller tegen Martin Lukeman. Ook Mike De Decker stootte door.

“Eerlijk, het was geen geweldige wedstrijd”, gaf de nummer 15 van de wereld toe. “Ik voelde me met momenten heel goed, maar dan mis je die dubbel en daarna opnieuw. Ik voel me nog altijd een beetje nerveus, ik kan veel beter dan dit. Maar je moet het positieve meepakken, ik heb kunnen winnen. Er zijn al momenten geweest dat ik geweldig gooi en verlies. Nu heb ik het niet zo geweldig gedaan, maar wel gewonnen. Dat moet je dan accepteren.”

Van den Bergh zat de ganse partij gemiddeld onder de 90 te gooien. Beneden zijn allerbeste niveau dus en vooral te danken aan zijn gemiste dubbelkansen. Hij zou uiteindelijk stranden op een gemiddelde van 88.41 en een check-outpercentage van 27 (6/22). Lukeman, de nummer 41, deed met 5/24 echter minder goed en zag Van den Bergh - die lange tijd een break voorstond - zijn beste leg gooien in de decider. Slechts dertien pijlen had onze landgenoot nodig om de 6-5 zege in de wacht te slepen. En dat terwijl Lukeman mocht starten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Gek gevoel, heel blij dat ik door ben”, aldus Van den Bergh bij VTM 2 na de match. “Die dertiendarter had ik niet zien aankomen, ik dacht dat hij niks zou missen. Niemand wil verliezen in de eerste ronde. Nu heb je het gevoel dat je in het toernooi zit. Ik voel nu dat het alleen maar beter kan.”

Verrassingen

In de tweede ronde leek Van den Bergh niemand minder dan Michael Smith in de ogen te gaan kijken, de nummer 4 van de wereld en winnaar van de Grand Slam of Darts. Maar ‘Bully Boy’ miste bij 5-3 en 5-4 kansen op de match en ging uiteindelijk met 6-5 onderuit tegen de verrassende Ritchie Edhouse (PDC 51).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook Mike De Decker schaarde zich bij de laatste 32. ‘The Real Deal’ was in de eerste ronde met 6-4 te sterk voor Jim Williams. Onze landgenoot gooide onderweg een 116 van het bord, lukte 6/15 dubbels en kwam tot een gemiddelde van 97.38.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Niet langer in het toernooi: Damon Heta. Het eerste reekshoofd - en de huisgenoot van Dimitri Van den Bergh - moest verrassend met 6-5 zijn meerdere erkennen in de Duitser Ricardo Pietreczko (PDC 103). Ook derde reekshoofd Nathan Aspinall en toptalent Josh Rock werden vroegtijdig uitgeschakeld. Danny Noppert zorgde met een finish van 164 en 6-1 pandoering van Simon Whitlock voor het hoogtepunt van de dag.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Kim Huybrechts neemt het later vanavond op tegen dartsicoon Raymond van Barneveld.