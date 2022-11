Dokters dachten dat hij als baby zou sterven maar André, helft van een Siamese tweeling, werd 101

KORTRIJK

André Vercruysse is afgelopen zondag overleden op de gezegende leeftijd van 101. Hij werd geboren als Siamese tweeling, maakte internationaal carrière in de textielchemie en bleef tot op het einde van zijn leeftijd schilderijen maken. Hij is tevens de grootvader van VRT-journalist Stijn Vercruysse. “Hij was zeer geliefd en genoot van het leven. Hij werd alleen maar vrolijker met ouder worden.”