Na bevalling Hanne (K3): zo maakte ze haar zwangerschap bekend aan Marthe en Julia

Een week geleden verwelkomde Hanne Verbruggen (28) met haar vriend Jorne hun eerste kind, zoontje Julien. Bij K3 nam ze al rust, om te focussen op haar zwangerschap, en tot eind dit jaar wordt ze vervangen door K2 zoekt K3-finaliste Diede. Maar in de eerste aflevering van K3, één jaar later is het zover nog niet.

De docureeks volgt de meidengroep vanaf het moment dat Julia Boschman (20) K2 zoekt K3 won, en toont hoe het drietal – met ook Marthe De Pillecyn (26) – hun eerste jaar samen beleefde. Naast repetities, clipopnames en de première van de Kom erbij-tournee komt ook de bekendmaking van Hannes zwangerschap aan bod. Dat gebeurde begin mei, tijdens de opnames van de tv-reeks K3 vriendenboek. Uit de beelden blijkt dat Marthe en Julia door het dolle heen waren. “Wij worden tanties!”

Hanne blikt ook terug op de eerste maanden van haar zwangerschap. “Ik moet er zelf nog aan wennen”, klonk het toen. “Ik voel nog niet veel en ben ook niet misselijk. Als we het er de afgelopen jaren over hadden, was ik vaak degene die zei: Dat valt niet te combineren met K3. Maar plots dacht ik: Misschien wel? We hebben het op ons laten afkomen en het was vrij snel gebeurd.”

Zeker bij Marthe kwam het nieuws als een verrassing. “Ik had het echt niet verwacht”, vertelt ze. “Sinds het vertrek van Klaasje was het niet meer ter sprake gekomen. Maar ik vind het leuk. Dit gaat ook een beetje ‘iets van ons’ zijn.”

K3, één jaar later

VTM, zaterdag, 19.55 uur

