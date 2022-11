Operatie Ann Van den Broeck week uitgesteld door koorts

Een dag voor de geplande operatie kondigde Ann Van den Broeck aan dat ze moest afhaken voor de Winterrevue van haar man en regisseur Stany Crets. Normaal is ze vaste klant in de show, maar Van den Broeck voelde zich te zwak. “De repetitieperiode is te zwaar en komt te vroeg”, zei ze. De actrice is herstellende van borstkanker. “Drie weken geleden kreeg ik mijn laatste chemo. Ik ben heel vermoeid en slaap nog veel. De tumor is weg, maar donderdag onderga ik een borstsparende operatie. Daarna moet ik rusten.”

In het ziekenhuis bleek Van den Broeck 38,3 graden koorts te hebben, en dus wordt de ingreep een week uitgesteld. “Ik neem het zoals het komt”, laat de actrice weten. “Ik hou jullie bemoedigende woorden vast tot volgende week. En nu: een dafalgan en een dutje onder een deken.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(dvg)