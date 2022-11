Kanye West stelt zich kandidaat voor presidentsverkiezingen in 2024 (en vraagt Donald Trump als running mate)

De Amerikaanse rapper stelde zich eerder al kandidaat voor het presidentschap. In 2020 eindigde dat verhaal met een magere 70.000 stemmen. Vrijdag postte Kanye West op Twitter dat hij opnieuw opkomt als presidentskandidaat voor de verkiezingen van 2024, met de hashtag #YE24.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Eerder deze week werd West gespot in de Mar-A-Lago golfclub van de voormalige president Donald Trump, waar hij hem naar eigen zeggen vroeg om zijn running mate te worden. Dat nam Trump hem niet in dank af. “Hij begon tegen me te schreeuwen en zei dat ik ga verliezen”, verkondigde West in een video getiteld ‘Mar-A-Lago Debriefing’.

Schandalen

De lancering van Wests campagne komt op een moment dat de rapper geconfronteerd wordt met een aantal schandalen. Hij kreeg een storm van kritiek over zich heen toen hij op de Paris Fashion Week kwam opdagen met een ‘White Lives Matter’ t-shirt, een uitspraak die gebruikt wordt als tegenreactie tegen de Black Lives Matter-beweging.

Wat later zetten verschillende grote merken zoals Adidas en Balenciaga hun samenwerking met de rapper stop, omdat hij online antisemitistische opmerkingen bleef plaatsen. Ook afgelopen dagen kwam hij opnieuw in een negatief daglicht te staan omdat hij een “giftige werkomgeving” zou gecreëerd hebben voor de Adidas-medewerkers die zijn Yeezy-schoenen produceerden.

LEES OOK. Kanye West onder vuur: “Hij riep ‘Maak een sneaker die ik kan neuken’”