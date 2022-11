Jesse Vandenbulcke moet op zoek naar nieuwe ploeg: “Kans om bij WorldTour-team aan de slag te gaan spreekt me aan”

“Ik vind het in de eerste plaats jammer dat het verhaal bij Le Col-Wahoo bruusk stopt”, begint Vandenbulcke. “Ondanks de pech die ik er kende door een val in het voorjaar, was de sfeer in het team er één van het beste wat ik al meemaakte. Staf en rensters vormden één geheel, we waren een familie. Ik kan me geen enkel moment herinneren waarbij de meningen verschilden. Ruzie werd er nooit gemaakt. Ik heb het bij andere ploegen al anders gekend. Enkele maanden geleden verlengde ik mijn contract dan ook met twee jaar. Net omdat ik dat goede gevoel had bij die ploeg en er echt mijn ding kon doen. Om die reden kwam dat mailtje met de sponsorperikelen een week geleden dan ook hard binnen. We hadden dit niet zien aankomen.”

Meerdere kandidaten

De 26-jarige profrenster nam de voorbije week de tijd om met enkele ploegen te onderhandelen. Eén ervan is Duolar-Chevalmeire. De ploeg van manager Jo Chevalier trekt hard aan de mouw van Vandenbulcke, maar zelf is ze er nog niet helemaal uit. “Er zijn meerdere kandidaten en daarbij krijg ik zelfs de kans om bij een World Tourploeg aan de slag te gaan. Nooit eerder reed ik bij een ploeg van het hoogste niveau. Dus dat spreekt me uiteraard aan. De komende dagen ga ik alles wikken en wegen. Ik wil ook snel weten waar ik aan toe ben met het oog op het plannen van de voorbereiding voor volgend seizoen. Ik kom er wel uit. Op sportief vlak blijft het Vlaamse voorjaar voor mij het belangrijkste terrein. Dat is een sportief element dat mee mijn ploegkeuze zal bepalen.”

Enkele andere rensters van de ploeg hebben intussen al andere horizonten opgezocht en vonden bij een World Tourploeg onderdak: Gladys Verhulst bij FDJ-Suez-Futuroscope, Marjolein van ’t Geloof bij Human Powered Health, Elizabeth Holden bij UAE Team, Maaike van der Duin en Alice Towers bij Canyon-SRAM.