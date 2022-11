Kijken en genieten: kunstschaatsster Loena Hendrickx leidt na mooie korte kür tijdens Grand Prix in Finland

Als laatste op het ijs van de Metro Areena in Espoo verzamelde de 23-jarige rijdster uit Arendonk 74,88 punten. Dat is ruim een punt meer dan de Japanse Mia Mihara, die vlak voor haar reed en de tweede plaats bezet met 73,58. De Japanse Mana Kawabe is met 67,03 derde.

Een week geleden behaalde Hendrickx in Mechelen haar vijfde nationale titel. Daar scoorde ze met haar korte programma 77,95 punten, een persoonlijke top. Scores van tachtig punten en meer worden zelden gegeven. Afgezien van de rijdsters uit het uitgesloten Rusland lijkt alleen wereldkampioene Kaori Sakamoto uit Japan daartoe in staat.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hendrickx en Mihara waren vooraf bestempeld als favorieten voor de voorlaatste van de zes Grand Prix. De Belgische won vorige maand haar eerste GP, in Frankrijk, Mihara in Engeland. De beste zes in de zes wedstrijden plaatsen zich voor de finale, die van 8 tot en met 11 december in Turijn wordt gehouden. De Grand Prix finale is sinds 1995 één van de prestigieuze wedstrijden in het circuit van de Internationale Schaats Unie (ISU).

De twee favorieten maakten geen fouten. Hendrickx deed dat ook niet bij een drievoudig Lutz, die in Angers niet vlekkeloos werd uitgevoerd. Hendrickx, in oranje-roze pakje, kwam lachend van het ijs. Coach en broer Jorik en choreograaf Adam Solya, beiden in het zwart, omarmden haar.

De rijdster had zich niet van de wijs laten brengen door een val bij het inrijden. Die kan de zekerheid en het zelfvertrouwen tijdens de wedstrijd beïnvloeden. Hendrickx deed de sprong (drievoudige toeloop) nog eens over en alles was goed.