Miljoenen Belgische gsm-nummers te koop op dark web na gigantisch datalek bij Whatsapp

Een datalek bij Whatsapp zorgt ervoor dat zo’n 487 miljoen gsm-nummers te koop staan. Volgens de gespecialiseerde pers zijn er daar ook 3,1 miljoen Belgische nummers bij. “Zowat iedereen in België die WhatsApp gebruikt dus”, concludeert datajournalist Pieterjan Van Leemputten.

De gsm-nummers staan sinds 16 november te koop op het ‘dark web’, de online zwarte markt. Volgens de verkoper gaat het om gegevens die werden verkregen in 2022, maar het zou mogelijk om gegevens van een eerder datalek gaan. “Het is niet duidelijk of het dus gaat om een eerder facebook-lek of een nieuwe dataset waarbij nummers uit Whatsapp zijn gehaald”, zegt Van Leemputten (Data News). “Maar hoe dan ook gaat het om een massief aantal telefoonnummers die op straat liggen.”

En dat zullen we binnenkort mogelijks merken aan meer phishing-pogingen. “We gaan extra alert moeten zijn voor oplichters. Als je zo’n dataset kan kopen, kan je je gemakkelijker voordoen als een vriend of dochter van iemand om die persoon zo geld te ontfutselen. Dat zal niet altijd werken, maar als je 1.000 mensen zo probeert op te lichten, zullen er toch twee erin trappen. En meer hebben ze niet nodig.”

De gegevens van 487 miljoen Whatsapp-gebruikers staan te koop — © Screenshot by Cybernews

(nba)