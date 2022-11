Brusselse federale gerechtelijke politie ontmantelt drugsbende

In Frankrijk werden nog vier andere vermoedelijke leden van de criminele organisatie opgepakt. Bij de arrestatie van een van de Franse verdachten werd er ingereden op een van de politievoertuigen van de Franse politie. Dat meldt het Brusselse parket.

De criminele organisatie zou zwaarbewapende drugtransporten uitgevoerd hebben en kon daarvoor beschikken over een schuilplaats in de Brusselse regio, aldus het parket: “In samenwerking met de Franse politie kon bovendien beslag worden gelegd op 40 kg cocaïne die vanuit Nederland via België naar Frankrijk werd gesmokkeld. De marktwaarde van deze inbeslagname kan geschat worden op ongeveer 3 miljoen euro.”

“De personen, gelinkt aan dit dossier, zijn geen onbekenden voor justitie”, klinkt het nog.