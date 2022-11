Freya Van den Bossche: “Er sterven elke dag vrouwen omdat ze geen recht hebben op abortus”

In Gent voeren socialistische verenigingen vrijdag actie tegen de inperking van het recht op abortus. “Dat staat onder druk”, zegt Vooruit-politica en Vlaams Parlementslid Freya Van den Bossche. “Op verschillende plaatsen in de wereld. Maar ook heel erg dichtbij, zelfs in Europa.” Sympathisanten van Vooruit, FOS en ZIJkant delen plaktattoos uit aan voorbijgangers, met daarop een rode vuist.

“De boodschap is dat we met z’n allen een vuist moeten maken tegen extreemrechts, dat nu ook in Europa tracht om het recht op een veilige abortus in te perken. We zijn daar heel bezorgd over en zien die evolutie in Polen en Italië”, zegt Van den Bossche. “Het komt steeds dichterbij.”

“In Italië is iemand massaal verkozen die rechten wil inperken. Niet enkel voor LGBTQI-mensen, maar even goed voor het recht op een veilige abortus.” In de Verenigde Staten schroefde het hooggerechtshof in juni dan weer het grondwettelijk recht op abortus terug, haalt de Vooruit-politica aan.

De gevolgen zijn brutaal, vinden de activisten. “Er sterven elke dag vrouwen omdat ze geen recht hebben op een abortus”, klinkt het. “Het is een recht op veiligheid, gezondheid, maar ook een recht op keuze.”

De actie in Gent kadert in de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen.