Carl Bruynseels (links) en Dirk Broekhoven van Alro Group. “Elektrische mobiliteit zit in de lift.” — © rr

Dilsen-Stokkem

Alro Group, de specialist in het lakken en coaten van onderdelen voor de voertuigindustrie, heeft een miljoeneninvestering afgerond in een tweede KTL-lijn. “We spelen daarmee in op de groei van de elektrische mobiliteit”, zegt Dirk Broekhoven.