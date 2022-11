Temptation-presentator Rick Brandsteder opgenomen in afkickkliniek

De Nederlandse televisiepresentator Rick Brandsteder, die in België vooral bekend is van Temptation Island, is opgenomen in een afkickkliniek. Dat heeft zijn management bevestigd aan De Telegraaf. De reden is voorlopig onduidelijk.

“Hij is aan zichzelf aan het werken”, is het enige wat het management wilt prijsgeven over de opname. Brandsteder is in Nederland momenteel te zien als presentator van Expeditie Robinson. Tussen 2016 en 2020 vormde hij een presentatieduo met Annelien Coorevits in Temptation Island.