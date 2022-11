Dankzij Ferre (26) is er weer een café op Holheide

Een tijdlang was de toekomst onzeker, maar het café van de parochiezaal in Holheide (Overpelt) heeft een nieuwe uitbater gevonden. Ferre Vanempel (26) uit Lutlommel ontfermt zich vanaf nu over het café.

Het nieuws dat de kerk ging sluiten, sloeg een goed jaar geleden in als in bom in de parochie Holheide. Daarnaast waren er ook nog eens problemen met de uitbating van het café van de parochiezaal. Een halfjaar lang zorgde de raad van bestuur van de vzw Holheide ervoor dat de zaak bleef draaien, maar sinds oktober is er een definitieve oplossing met een nieuwe uitbater. Ferre Vanempel (26) uit Lutlommel ontfermt zich vanaf nu over het café. Een jeugdige kastelein die zijn horeca-ervaring thuis en ‘op de bowling’ opdeed.

“Ik ben uitbater van een café met 55 zitplaatsen (plus terras met 40 stoelen) en ben de gerant bij het verhuren van de zaal”, zegt Ferre, die in nood kan rekenen op de hulp van zijn mama. “Holheide telt 25 verenigingen. Dat is niet de enige doelgroep waar ik op focus, maar het is wel een gezonde basis om weer wat leven in de brouwerij te krijgen. De biljartclub is ook terug. Onze ligging is perfect voor fietsers en wandelaars: we liggen vlakbij ‘t Plat en in een bosrijke omgeving. Die troeven moeten wij hier ook uitspelen.”

Op de kaart staat het gebruikelijke: gewone biertjes, wat zwaardere én ook vier opties zonder alcohol. De kaart nog uitbreiden is nog niet meteen aan de orde, zo zegt Ferre. “We laten ons leiden door de wensen van de klanten.” (path)

Café/zaal Holheide, Bremstraat 25, 3900 Pelt - 011/64.38.24 - www.zaalholheide.be - openingsuren: van maandag tot vrijdag vanaf 14 uur, zaterdag vanaf 12 uur en zondag vanaf 10 uur, woensdag rustdag