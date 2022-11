Rode Duivels laten ploegfoto maken in omstreden shirt (en brengen zo toch nog een bescheiden statement)

‘One Love’ blijft de gemoederen beroeren in Qatar. De Rode Duivels kregen van de FIFA te horen dat hun kleurrijk shirt ter ondersteuning van de One Love-beweging niet meer mag gebruikt worden tijdens de opwarming van hun WK-wedstrijden. Dus lieten de Duivels op training maar een ploegfoto maken in het verboden shirt. Een bescheiden statement van de Duivels.

De discussie over de One Love-aanvoerdersband is al beslecht. FIFA verbood dat zeven Europese landen, waaronder België, een aanvoerdersband zouden gebruiken ter ondersteuning van de mensenrechten in de breedst mogelijke zin van het woord. De autoriteiten in het strikt religieuze Qatar konden niet aanvaarden dat er steun werd gegeven aan een beweging die onder meer streeft naar gelijke rechten voor de LGBTQ-gemeenschap.

De inmenging ging en gaat verder. Zo verbood FIFA ook het shirt waarmee de Rode Duivels wilden opwarmen. Dat bevatte immers de kleuren van de regenboog en was een directe steun voor de One Love-beweging.

De Duivels beloofden actie te voeren en deden dat vandaag, weliswaar op een bescheiden manier. Eerst lieten ze een ploegfoto nemen in hun officiële wedstrijdshirt, gevolgd door een identiek beeld genomen in het verboden shirt.