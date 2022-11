Wat een stunt! Julien Leclercq (19) klopt drievoudig wereldkampioen Mark Williams

LEES OOK. Luca Brecel op één zege van deelname aan German Masters in Berlijn

Feest in snookerclub Biljart Lounge Sint-Truiden. Luikenaar Julien Leclercq (19), die nog geregeld met de A-ploeg uitkomt in de Limburgse interclub, stuntte in de eerste voorronde van de German Masters. Hij klopte niemand minder dan drievoudig wereldkampioen Mark Williams (47) met 5-4. Voor neoprof Leclercq (WR 112) is het nog maar zijn tweede zege op de professionele tour. Hij liet tegen Williams (WR 7) enkele kansen door de vingers glippen, maar potte een knappe 61-break in het beslissende frame. Eerder had hij met 97 ook al de hoogste break van de match gemaakt. Leclercq treft zaterdagnamiddag in de tweede ronde de Engelsman Louis Heathcote (WR 82), de inzet is een plaats op de hoofdtabel in Berlijn.(mg)