Angela Merkel: “Iedereen wist dat ik wegging, ik had geen macht meer over Poetin”

”Ik had niet de macht om mijn zin te krijgen”, vertelt Merkel in een interview met Spiegel als antwoord op de kritiek dat Merken en andere Europese landen het Kremlin harder hadden moeten aanpakken.

“Echt iedereen wist: in de herfst is ze toch weg.” Na vier termijnen als kanselier trad Angela Merkel in december af. Ze bracht een laatste bezoek aan Moskou in augustus 2021 en vertelde tegen de Duitse krant dat het heel duidelijk was dat ze in “termen van machtspolitiek klaar was”. Ze voegde daaraan toe dat voor Poetin alleen “macht telt”.

Het was dan ook veelzeggend volgens Merkel dat Poetin voor hun laatste ontmoeting de minister van Buitenlandse Zaken had meegenomen. Voordien hadden ze elkaar altijd één op één gezien.