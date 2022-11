Kevin De Bruyne wil frustraties achter zich laten: “Ik snap de kritiek op de tactiek, maar als speler kan je die niet veranderen”

Kevin De Bruyne (31) verstopt zich nooit. Hij was boos tegen Canada omdat het niveau niet goed was en omdat het tactisch voor geen meter liep, maar één dag later komt KDB alles beheerst en duidelijk uitleggen. “De Rode Duivels kunnen niet spelen zoals Manchester City.

Als de bondscoach tactisch op dezelfde manier wil blijven spelen, kun je dat als speler niet veranderen.”