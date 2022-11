Vijftien kilometer en welgeteld één plaats in de klassering. Dat is de afstand tussen Schoonbeek-Beverst en KVK Wellen. De Zuid-Limburgse derby in 3B is onze ‘Match van het Weekend’, die zaterdag (19.30u) live (met rechtstreekse beelden) te volgen is op onze website www.hbvl.be/fclimburg.