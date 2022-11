Flora Duffy verovert vierde wereldtitel in World Triathlon Series, Valérie Barthélémy dertiende

De Bermudaanse Flora Duffy heeft zich voor de vierde keer verzekerd van de eindzege in de World Triathlon Series (WTS), het WK voor triatleten. Vrijdag zette ze de kroon op het werk tijdens de afsluitende manche in Abu Dhabi.

De 35-jarige Duffy won de achtste en laatste manche over de olympische afstand (1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen) in 1u53:24. Ze haalde het voor de Britse Georgia Taylor-Brown (1u54:28) en de Duitse Lena Meissner (1u55:59) en verzekerde zich in de slotrace, met dubbele punten, van een vierde wereldtitel korte afstand. Eerder lukte haar dat in 2016, 2017 en 2021.

Valérie Barthélémy werd vrijdag dertiende in 1u58:34 (op 5:10 van Duffy), Jolien Vermeylen finishte als 33e (2u00:49) en Claire Michel als 38e (2u01:17).

Duffy totaliseert in de eindstand 5.106 punten, Taylor-Brown is tweede met 5.081 punten, de Amerikaanse Taylor Knibb derde met 4.179 punten. Barthelemy eindigt als 34e (1.344), Vermeylen is 71e (393), Hanne De Vet 110e (179) en Claire Michel 111e (174).

Later dit weekend komen ook de mannen in actie, met Jelle Geens en Noah Servais.