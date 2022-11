Beringse school wapent zich tegen energiecrisis met winterhoekje: “Niemand mag hier kou lijden”

Wie het koud heeft in SBS Koersel kan een muts, sjaal of handschoenen uit deze manden nemen. — © Raymond Lemmens

Het winterhoekje is een initiatief van de drie leerkrachten levensbeschouwelijke vakken: Carina Jankowski (zedenleer), Karin Mensch (godsdienst) en Zehra Yildirimer (islam). “De media staan vandaag bol van de problemen waar gezinnen mee kampen. Vooral de energiefactuur baart veel zorgen. “Ik werd getroffen doordat een van de leerlingen in de klas zei: ‘Juf, eigenlijk zou ik willen gaan werken om geld te verdienen zodat ik mijn ouders kan helpen.’ Dat heeft ons erg aangegrepen”, zegt Carina Jankowski. “Als school willen we daarop een antwoord bieden. Binnenkort is het winter en gaat het vriezen. Geen enkel kind in onze school mag het koud hebben.”

De juffen lanceerden een oproep onder de ouders en grootouders: wie heeft nog mutsen, handschoenen of sjaals die niet gebruikt worden en wil die aan de school schenken? “Het was hartverwarmend om te zien hoeveel spullen er binnengebracht werden. We zijn begonnen met een rekje, maar dat bleek al snel te klein.”

© Raymond Lemmens

Wasmand

Het winterhoekje in SBS Koersel bestaat nu uit vier grote manden: een mand met mutsen, een mand met handschoenen, een mand met sjaals en tot slot een wasmand waarin alle gedragen spullen gedeponeerd worden. Een van de juffen neemt die mand mee naar huis om alles te wassen en proper terug te brengen. “Na onze oproep zijn oma’s speciaal beginnen breien”, lacht Karin Mensch. De school denkt eraan om het winterhoekje volgend jaar uit te breiden met warme truien.

“Je weet hoe dat gaat met kinderen. Handschoenen die te klein zijn, een muts die is kwijtgeraakt… Sommige ouders hebben niet de middelen om zomaar nieuwe spullen te kopen. Wel, die kinderen kunnen nu iets uit ons winterhoekje nemen”, zegt Carina. “Maar we willen op school niemand stigmatiseren. Dit initiatief is niet alleen voor kinderen uit kansarme gezinnen. Ook kinderen die thuis hun handschoenen vergeten zijn, mogen iets zoeken in de manden.”

© Raymond Lemmens

Ambassadeurs

Het winterhoekje werd officieel geopend in aanwezigheid van enkele kindergemeenteraadsleden. De leerlingen uit de 5de klas van SBS Koersel werden aangesteld als ambassadeurs. “Wij zorgen ervoor dat alles netjes en proper blijft”, zegt Lucas Nicoli (10). “Ook als er handschoenen of sjaals op de speelplaats zouden blijven liggen, brengen wij die terug naar het winterhoekje.”

“Tot nu toe hebben nog niet zoveel kinderen iets uit de manden gehaald”, gaat Sien Goijens verder. “Misschien komt dat omdat het nog niet zo heel koud is geweest. Of misschien durven sommigen niet uit schrik uitgelachen te worden.” “Maar dat is nergens voor nodig, we gaan niemand anders bekijken omdat hij of zij geen muts of sjaal heeft”, pikt Devrin Yesil in. “En ja, het winterhoekje is er ook voor juffen en meesters. Zij mogen het ook warm hebben.”