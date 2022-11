Opgelet! Mathieu van der Poel gaat zondag al om 12u15 in de clinch met wereldkampioen Tom Pidcock en co. want... de Rode Duivels voetballen

Wie zondag op het gebruikelijke uur voor tv zit voor de Wereldbekermanche veldrijden in Hulst, is eraan voor de moeite. De vrouwen beginnen om 11 uur al aan hun wedstrijd, terwijl Mathieu van der Poel, Tom Pidcock en andere Iserbyts al om 12.15 uur erin vliegen.

De reden is niet ver te zoeken: Hulst ligt in Zeeland, maar is en blijft een Nederlands grensstadje dat de supporters niet alleen uit eigen land haalt, maar ook uit België. En laat nu net om 14 uur onze Rode Duivels in Qatar tegen Marokko voetballen... Omdat dit een lelijke streep door de rekening kan zijn, gooide de organisator alles om. Tegen dat de hymnes van ons land en Marokko gespeeld worden, is de cérémonie protocolaire van de zevende manche van de Wereldbeker al achter de rug. In Hulst kunnen de Belgen zelfs twee vliegen in één slag slaan want na de vrouwen en de mannen hebben ze de keuze om naar de juniores te kijken en de andere jeugdwedstrijden en tegelijk een oogje in het zeil te houden op het grote scherm waarop de interland wordt geprojecteerd.

In de Urban Cross in Kortrijk daarentegen houden ze alles bij het oude. Met andere woorden: er wordt géén horde toeschouwers verwacht uit Nederland en daarentegen is alles al netjes afgewerkt in het centrum van Kortrijk tegen dat Oranje het om 17 uur opneemt tegen Ecuador. (hc)

Technische gegevens van dit crossweekend:

Zaterdag 26 november: X2O Trofee Kortrijk

* Progamma:

9.15 uur: juniores meisjes, 11 uur: juniores jongens, 12.15 uur: U23 mannen, 13.45 uur: elite vrouwen, 15 uur: elite mannen

* Belangrijkste deelnemers:

Vrouwen: Marianne Vos (Ned, Jumbo-Visma), Ceylin del Carmen Alvarado (Ned, Alpecin-Deceuninck), Denise Betsema (Ned, Pauwels Sauzen-Bingoal), Aniek van Alphen (Ned, 777), Lucinda Brand (Ned, Baloise Trek Lions), Yara Kastelijn (Ned), Sanne Cant en Marion Norbert-Riberolle (Crelan-Fristads), Zoe Bäckstedt (Gbr, EF Education-Tibco-SVB), Marie Schreiber (Lux, Tormans Cycling).

Mannen: Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck), Thibau Nys, Lars van der Haar (Ned, Joris Nieuwenhuis (Ned) en Pim Ronhaar (Ned, Baloise Trek Lions), Corné van Kessel (Ned, Tormans Cycling), Felipe Orts Lloret (Spa, Teika-BH-Gsport), Jens Adams (Chocovit)

* Stand X2O Trofee

Vrouwen: 1. Fem van Empel (Ned, Pauwels Sauzen-Bingoal), 2. Denise Betsema op 57”, 3. Shirin van Anrooij (Ned) 1’24”, 4. Clara Honsinger (Vst) 2’19”, 5. Marie Schreiber (Lux) 2’59”, 6. Aniek van Alphen (Ned) 3’25”, 7. Isabella Holmgren (Can) 4’51”, 8. Kiona Crabbé 4’54”, 9. Ava Holmgren (Can) 4’56”, 10. Ella McLean-Howell (Gbr) 4’58”.

Mannen: 1. Lars van der Haar (Ned, Baloise Trek Lions), 2. Eli Iserbyt op 5”, 3. Michael Vanthourenhout 11”, 4. Jens Adams 34”, 5. Pim Ronhaar (Ned) 1’01”, 6. Lander Loocks 1’18”; 7. Thibau Nys 1’26”, 8. Toon Vandebosch 1’48”, 9. Thomas Mein (Gbr) 2’13”, 10. Niels Vandeputte 2’23”.

* Palmares:

Vrouwen: 2021: Lucinda Brand (Ned), 2020: Lucinda Brand (Ned), 2019: Lucinda Brand (Ned)

Mannen: 2021: Toon Aerts, 2020: Eli Iserbyt, 2019: Mathieu van der Poel (Ned)

* Live op www.sportwereld.be, op Canvas vanaf 13.30 uur en op Eurosport Player.

Zondag 27 november: Wereldbeker Hulst

* Programma:

11 uur: Wereldbeker vrouwen elite, 12.15 uur: Wereldbeker mannen elite, 14 uur: juniores jongens, 15.15 uur: nieuwelingen jongens, 15.17: nieuwelingen meisjes.

* Belangrijkste deelnemers:

Vrouwen: Fem van Empel (Ned), Denise Betsema (Ned), Yara Kastelijn (Ned), Puck Pieterse (Ned), Shirin van Anrooij (Ned), Inge van der Heijden (Ned), Hélène Chauzel (Fra), Sanne Cant, Marion Norbert-Riberolle, Anna Kay.

Mannen: Tom Pidcock (Gbr), Mathieu van der Poel (Ned), Lars van der Haar (Ned), Corné van Kessel (Ned), Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Daan Soete, Kevin Kuhn (Zwi) en Felipe Orts Lloret (Spa).

* Stand Wereldbeker

Vrouwen: 1. Fem van Empel (Ned) 220 punten, 2. Ceylin del Carmen Alvarado (Ned) 130, 3. Puck Pieterse (Ned) 125, 4. Denise Betsema (Ned) 120, 5. Inge van der Heijden (Ned) 110, 6. Shirin van Anrooij (Ned) 109, 7. Lucinda Brand (Ned) 96, 8. Clara Honsinger (Vst) 85, 9. Annemarie Worst (Ned) 80, 10. Hélène Clauzel (Fra) 67.

Mannen: 1. Eli Iserbyt 185 punten, 2. Laurens Sweeck 184, 3. Michael Vanthourenhout 159, 4. Lars van der Haar (Ned) 140, 5. Niels Vandeputte 107, 6. Toon Vandebosch 78, 7. Daan Soete 73, 8. Jens Adams 71, 9. Kevin Kuhn (Zwi) 65, 10. Ryan Kamp (Ned) 64.

* Palmares:

Vrouwen: 2022: Lucinda Brand (Ned), 2021: Denise Betsema (Ned), 2020: Ceylin del Carmen Alvarado (Ned), 2019: Denise Betsema (Ned), 2018: Laura Verdonschot, 2017: Sanne Cant.

Mannen: 2022: Tom Pidcock (Gbr), 2021: Mathieu van der Poel (Ned), 2020: Eli Iserbyt, 2019: Mathieu van der Poel (Ned), 2018: Mathieu van der Poel (Ned), 2017: Mathieu van der Poel (Ned).

* Live op www.sportwereld.be en op Canvas vanaf 12 uur. Op NOS.nl vanaf 10.50 uur en op Eurosport 2 vanaf 10.45 uur. Op Telenet Play Sports en Proximus TV.