Hasselt verdubbelt capaciteit zonne-energie met panelen op vijf stadsgebouwen

Hasselt gaat vijf stedelijke gebouwen uitrusten met zonnepanelen. Hierdoor verdubbelt de stad in een klap haar totale vermogen aan zonne-energie. “We kiezen voor het klimaat en onze stedelijke financiën”, zeggen schepen Nele Kelchtermans (RoodGroen+) en Laurence Libert (Open Vld).

Hasselt wekt vandaag tien procent van haar energieverbruik op met zonnepanelen verspreid over verschillende stedelijke gebouwen. Die zorgen samen voor een totaal vermogen van 1.170 kWp. De komende maanden wordt dat vermogen fors verdubbeld.

“Op de daken van SBS Rapertingen, zwembad Kapermolen, Sporthal Kuringen, Jeugdhuis Jongerein en Jeugdhuis de Bem komend nieuwe installaties, goed voor een extra vermogen van goed 1.000 kWp”, zeggen de schepenen. “Zo kunnen we onze opbrengst zonne-energie verdubbelen. De opgewekte energie zullen we grotendeels ter plaatse zelf verbruiken maar kan ook later gedeeld worden met andere verbruikers. De totale investering bedraagt 1 miljoen euro maar het klevert ons, naast een klimaatvoordeel, ook extra centen voor de stadskas op. Na 5 jaar zou de investering dan ook terugverdiend moeten zijn.” De gebouwen werden geselecteerd aan de hand van hun dakoppervlak, zonneligging en de staat van het dak.

Groepsaankoop

Ook Hasselaren die nog zelf de stap naar zonnepanelen willen zetten, kunnen bij de stad terecht, want nog dit jaar komt er een nieuwe groepsaankoop voor zonnepanelen en thuisbatterijen.

Meer info op www.hasselt.be/renoveren