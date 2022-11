TWEEDE AFDELING. Hasselt-aanwinst Vanmarsenille in de kern, Brulmans meteen aan de aftrap bij Bocholt?

Leider Sporting Hasselt ontvangt Londerzeel, waar Kampenaar Ali Yildiz moet zorgen voor de doelpunten. Hades trekt naar Turnhout, Belisia naar de U23 van Beerschot. Coach Daumantas moet puzzelen. Bij Tongeren liggen er vier spelers in de lappendmand en ook Jungschleger (schorsing) is er dit weekend niet bij. Bocholt kan rekenen op aanwinst Seppe Brulmans. Al is het nog onzeker of hij aan de aftrap verschijnt. Lees hier het ploegnieuws van de Limburgse clubs in tweede afdeling VV voor dit weekend. (edst/rusm/jfz/frba/matr)