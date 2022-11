Iraanse topvoetballer opgepakt: waarschuwing aan spelers in Qatar?

Voria Ghafouri, een van de beroemdste voetballers van Iran, werd donderdag opgepakt na een training met zijn club Foolad Khuzestan. De regering beschuldigt hem ervan propaganda te hebben verspreid tegen de Islamitische Republiek, omdat hij de Koerden steunde in hun protesten naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Volgens de veiligheidsdiensten beschadigde Ghafouri"s gedrag het imago van het nationale voetbalteam, schrijft het Iraanse persagentschap Fars.

De voormalige kapitein van de topclub Esteghlal had meermaals een oproep gedaan aan de regering om een einde te maken aan het brute geweld tegen de Koerden. Het is niet de eerste keer dat Ghafouri zijn profiel gebruikt om kritiek te uiten. Eerder werd hij al eens opgepakt voor kritiek op Javad Zarif, de voormalige Iraanse minister van Buitenlandse Zaken.

Waarschuwing aan WK-team

Vandaag nam de Iraanse voetbalploeg het op tegen Wales, waarbij het met 0-2 won. Bij de eerdere wedstrijd tegen Engeland weigerde het nationale team van Iran het volkslied te zingen. De arrestatie van Ghafouri kan gezien worden als een waarschuwing aan het adres van de spelers dat hun protest niet voor herhaling vatbaar was. Vandaag zongen de Iraniërs hun volkslied wél.

Ghafouri maakte op het WK in 2018 nog deel uit van de nationale elf van Iran, maar vreemd – of niet zo vreemd – genoeg viel hij uit de selectie voor de wereldbeker dit jaar in Qatar. Afgelopen dagen hadden ministers de 35-jarige voetballer ervan beschuldigd dat hij een Koerdische separatist is, waarop hij antwoordde dat hij zijn leven zou geven voor Iran. Eerder dit jaar zei ayatollah Ali Khamenei, de hoogste leider: "Er zijn mensen die profiteren van de vrede en veiligheid in het land, die met volle teugen genieten van hun job en hun favoriete sport, maar die toch in de hand bijten die hen voedt", vermoedelijk een sneer naar Ghafouri.

Vrouwenrechten

Ghafouri komt uit de overwegend Koerdische stad Sanandaj, in West-Iran. Tijdens de protesten die uitbraken na de dood van Mahsa Amini, trad de politie bijzonder hardhandig op in Sanandaj. Ghafouri sprak zich daarover uit op Twitter, waar hij schreef dat "wie Koerden vermoordt, Iran doodt". Ook bezocht hij enkele mensen die gewond waren geraakt tijdens een manifestatie in Mahabad, een Koerdische stad dicht bij de grens met Irak.

Vrouwenrechten lagen Ghafouri altijd al na aan het hart. In 2019 verdeelde hij blauwe truitjes als hulde aan Sahar Khodayari, een vrouw die zichzelf in brand stak nadat ze veroordeeld was tot een gevangenisstraf omdat ze geprobeerd had een wedstrijd van Esteghlal bij te wonen. Na een ander gewelddadig incident tegen vrouwelijke voetbalfans in 2021, schreef Ghafouri op Instagram: "Als voetballer voel ik me beschaamd om te moeten spelen in een tijd waarin het onze moeders en zusters verboden wordt een stadion te betreden. Volgens veel fans werd zijn carrière bij Esteghlal, waarmee Ghafouri meermaals landskampioen werd, daarom gekortwiekt.

Ghafouri is niet de eerste profvoetballer die zich uitspreekt tegen het Iraanse regime. Ook de 30-jarige Kaveh Rezaei, die vorig seizoen nog voor OH Leuven speelde, werd opgepakt omdat hij de protesten steunde. En in oktober werd het paspoort van de 53-jarige ex-voetballer Ali Daei in beslag genomen, nadat hij kritiek had geuit via Instagram.