Japanse Tuin breekt opnieuw record: 122.188 bezoekers in 2022

In 2021 stopte de teller nog op 108.674 bezoekers, toen het hoogste aantal ooit. “Een extra van bijna 14.000 bezoekers is niet niks”, vindt schepen Rik Dehollogne (N-VA). “De vaste activiteiten zoals het Hanami-kersenbloesemfestival (meer dan 30.000 bezoekers), de ‘Manga & Cosplay’ (3.122 bezoekers) en de Obon Nocturne & dag (4.028) bleken ook nu succesvol, naast de speciale verjaardagsevenementen. Bovendien hielp het zachte weer in oktober want ook in de slotmaand kwamen nog 18.000 bezoekers langs.” De tuin gaat nu dicht om in maart 2023 de deuren weer te openen.

