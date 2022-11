Uitzendkrachten aan de slag in opvangcentra

Het is niet voor het eerst dat de federale overheid een beroep doet op uitzendkrachten, maar wel de eerste maal dat dit gebeurt om de opvangcrisis aan te pakken.

De inzet van uitzendkrachten is mogelijk door een beslissing van de federale regering. Daarover werd een raamovereenkomst gesloten, waardoor in eerste instantie uitzendbedrijf Randstad als preferentiële partner op zoek kan naar bepaalde profielen. Ook Tempo-Team, Manpower en Start People kunnen worden ingeschakeld.

Op zoek naar 63 uitzendkrachten

Het extra personeel is nodig om de hoge stroom van asielzoekers aan te kunnen. “Er is een krapte op de arbeidsmarkt. We vinden moeilijk personeel om extra plaatsen te kunnen openen”, bevestigt Fedasil-woordvoerster Mieke Candaele.

Volgens Federgon is men op zoek naar 63 uitzendkrachten. Die zullen worden ingezet bij de dagelijkse werking van de opvangcentra. Het gaat onder meer om verpleegkundigen, maar ook om onthaalmedewerkers of sociaal assistenten. Een aantal mensen is al voorgesteld, maar nog niet aangeworven.