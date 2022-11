Squashster Nele Gilis stoot door naar finale in Malaysian Open squash

De 26-jarige Kempense, het tweede reekshoofd, won in de halve eindstrijd met 3-2 van thuisspeelster Rachel Arnold (PSA 26), het achtste reekshoofd. Het werd 10-12, 11-0, 11-9, 7-11 en 11-6. De wedstrijd duurde een uur en twee minuten.

In de finale staat Gilis tegenover het Amerikaanse eerste reekshoofd Olivia Fiechter (PSA 11) of de als derde geplaatste Welshe Tesni Evans (PSA 13).

Neles zus Tinne was ook voorzien in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, maar moest dinsdag forfait geven met een handblessure. Ook het Hong Kong Open squash van volgende week komt nog te vroeg. Tinne Gilis (PSA 12) mikt op een terugkeer in januari voor de tweede seizoenshelft.

Vorige week sneuvelden beide zussen in de kwartfinales van het Singapore Open (categorie gold/110.000 dollar).